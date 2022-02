Tornano i concerti diffusi all’ombra del torrazzo con la prima edizione del “Cremona International Spring Music Festival” in programma dal 1 maggio al 12 giugno, cui parteciperanno orchestre e cori scolastici provenienti dall’Italia e dall’estero, che si esibiranno in sale, piazze e cortili della città.

La rassegna, promossa dal Liceo musicale Stradivari (capofila della Rete musicale scolastica Piazza Stradivari), è organizzata da BeMyMusic con il patrocinio del Comune e il sostegno della Camera di Commercio e di Regione Lombardia, inoltre conta sulla collaborazione delle istituzioni musicali locali.

È un segnale di ripartenza per i giovani artisti dopo il fermo della pandemia. “Si ritorna in presenza, con una prosecuzione ideale di quei progetti come la trentesima rassegna nazionale ‘Musica ad arte’ delle Smim, dei Licei e degli Istituti Afam ospitata con successo a Cremona tre anni fa”, racconta Gianluigi Bencivenga, direttore artistico del “Cremona International Spring Music Festival”.

Il cartellone della rassegna è in via di definizione, di certo proporrà un repertorio vario e coinvolgerà anche i bambini: “Il repertorio attingerà alla letteratura classica ma non mancheranno momenti più innovativi, in particolare con la partecipazione dei bambini aderenti al progetto ‘Violino va a scuola’ che sono oltre 500 nelle scuole del territorio”, spiega Bencivenga.

Le adesioni alla manifestazione stanno arrivando numerose, fra le formazioni già confermate figurano l’Orchestra giovanile di Cremona ‘Mousikè’ e l’Ensemble Orchestral de Dijon.

Federica Priori

