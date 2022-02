Scatta l’ora dell’Assegno Unico, la misura del governo Draghi per sostenere economicamente le famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

È “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è “universale” perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia, con importi variabili a seconda dell’Isee. Chi avrà presentato domanda entro il 28 febbraio riceverà l’assegno a partire da marzo; chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo e il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse.

Sono circa 1800 le domande per l’assegno unico effettuate tramite il Patronato Acli di Cremona.

