Paura, poco dopo le 14 di oggi, 22 febbraio, per un uomo di 82 anni caduto in un affossamento del terreno nelle vicinanze della sua abitazione, in via delle Corti a Sesto Cremonese. L’uomo si è procurato ferite non gravi, ma vista l’età e lo stato di salute, si è reso necessario chiamare i Viili del Fuoco, oltre al soccorso sanitario. In breve tempo l’uomo è stato rialzato e portato in ambulanza al Pronto Soccorso di Cremona.

