La Cremonese non va oltre lo 0-0 contro il Vicenza. Allo Zini i grigiorossi non riescono a bucare la porta di una delle ultime della classe nonostante gli sforzi profusi e, anzi, rischiano di trovarsi sotto a fine primo tempo a causa di un calcio di rigore poi parato da Carnesecchi. Per la formazione di Pecchia è il secondo pareggio a reti bianche consecutivo.

