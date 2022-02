CASALMAGGIORE – Se ne è andato senza fare troppo rumore, così come aveva sempre vissuto. E Casalmaggiore perde un altro pezzo della sua storia. Si è spento, a 83 anni compiuti, il professor Fabiano Penotti. Era nato a Rivarolo Mantovano il 20 gennaio del 1939. Dopo aver portato a termine brillantemente gli studi (si era laureato in fisica) aveva iniziato l’insegnamento. Tra le altre scuole l’ITIS di Casalmaggiore e il Don Bosco di Viadana. Era proprio l’insegnamento la sua passione, e le regole della materia il suo campo. Ma era pure un uomo di profonda cultura, appassionato di storia e di storia politica in particolare.

A metà degli anni ’80 aveva vinto il concorso per dirigente scolastico e dopo un anno a Mantova fu dirigente scolastico all’Ala Ponzone di Cremona. Un ruolo mantenuto per 25 anni, sino alla pensione giunta nel 2010. Forte anche l’interesse e l’impegno politico. Fabiano Penotti era stato consigliere comunale nelle fila della vecchia DC, ed un democristiano era rimasto anche quando il partito si era dissolto. Aveva scelto Forza Italia per continuare a portare avanti la sua passione politica.

Era la Forza Italia di Gianfranco Araldi e la sua, un partito fortemente cattolico in cui poco spazio trovavano i personalismi. Anche in politica, come a scuola, era estremamente serio e rigoroso, ma nella vita privata era una persona con la quale era piacevole chiacchierare. Morto Gianfranco Araldi aveva scelto di defilarsi a poco a poco dalla politica attiva del Casalasco, anche se seguiva sempre le vicissitudini del suo partito.

Era molto stimato tra i vertici provinciali di Forza Italia, vertici che aveva sempre sostenuto anche di fronte ai dissapori con il Casalasco degli ultimi dieci anni. Dissapori che avevano portato allo scioglimento del circolo locale. Il suo piacere, oltre alla scuola e allo studio della storia, era l’arte. Quando il tempo glielo concedeva, si fermava a dipingere. Era stato anche candidato sindaco e consigliere comunale, aveva avuto un ruolo apicale in Santa Chiara ed era stato presidente di CR Forma. Nel 1993 era stato nominato Ufficiale di Ordine al Merito della Repubblica. Fabiano Penotti si è spento oggi, lasciando un profondo vuoto in tutti quelli che gli avevano voluto bene. Lascia la moglie Bice, il figlio Marco e la figlia Chiara, il genero Michele, gli amatissimi nipoti Eleonora, Davide, Emanuele, Antonio e Filippo e il fratello Atos.

Il funerale si terrà giovedì, alle 15.30 in Duomo a Casalmaggiore, a cura delle onoranze funebri dei fratelli Roffia. La salma partirà dall’abitazione di via del Gesù. Dopo il rito la salma verrà tumulata nel suo paese d’origine. I familiari chiedono di devolvere eventuali offerte in memoria alla parrocchia di Santo Stefano.

