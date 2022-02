Sono 239 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In regione, a fronte di 72.816 tamponi effettuati, sono 5.534 i nuovi positivi (7,5%). Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-7) e nei reparti (-71). 18 i decessi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 72.816, totale complessivo: 32.723.256

– i nuovi casi positivi: 5.534

– in terapia intensiva: 130 (-7)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.201 (-71)

– i decessi, totale complessivo: 38.423 (+18)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.813 di cui 727 a Milano città;

Bergamo: 392;

Brescia: 669;

Como: 277;

Cremona: 239;

Lecco: 173;

Lodi: 116;

Mantova: 273;

Monza e Brianza: 439;

Pavia: 332;

Sondrio: 103;

Varese: 509.

© Riproduzione riservata