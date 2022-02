E’ in programma, il prossimo aprile, il pellegrinaggio diocesano con destinazione Lourdes, guidato dal vescovo Antonio Napolioni. Promosso dall’Ufficio diocesano pellegrinaggi con il supporto tecnico dell’agenzia ProfiloTours, l’evento, fissato dal 25 al 27 aprile, “rappresenta un’opportunità per tornare a viaggiare, uniti nella fede, dopo il blocco sanitario degli ultimi tempi”, come sottolineano dalla Diocesi.

“Una primavera di fede e di speranza: la desideriamo tutti”, l’auspicio per questa iniziativa che, compatibilmente con le norme legate alla pandemia, vuole riportare “a Lourdes per un pellegrinaggio di gratitudine e rinnovato affidamento a Maria, per imparare da Lei le vie della giustizia e della solidarietà”.

La partenza è prevista la mattina di lunedì 25 aprile dall’aeroporto di Bergamo – Orio al Serio. All’arrivo la preghiera alla Grotta darà ufficialmente inizio al pellegrinaggio. Per il pomeriggio è prevista la partecipazione alle celebrazioni, seguite dalla cena e il pernottamento in albergo. La giornata di martedì 26 aprile sarà dedicata alla visita dei luoghi di santa Bernadette. La giornata conclusiva, quella di mercoledì 27, vedrà la celebrazione della Messa e la partecipazione alle attività del Santuario. Successivamente il trasferimento in aeroporto e la partenza per il rientro a Bergamo.

Le iscrizioni al pellegrinaggio sono già aperte. La quota base è di 450 euro, cui saranno aggiunte le spese di gestione pratica e le tasse aeroportuali. La quota comprende: il volo con il bagaglio in stiva (15 kg) e un piccolo bagaglio in aggiunta, i trasferimenti in pullman da e per l’aeroporto di Lourdes, l’alloggio presso hotel 4 stelle in camere a due letti con pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, assistenza sanitaria, assicurazione del bagaglio, annullamento del viaggio e Cover Stay AXA.

Per la partenza sono necessari un documento d’identità valido per l’espatrio (carta d’identità o passaporto) e il green pass. Lo svolgimento del programma è subordinato alle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie. Le iscrizioni presso l’agenzia Profilotours, nei locali attigui alla biglietteria del Museo Diocesano, all’interno del Palazzo vescovile di Cremona: gli uffici sono aperti tutti i giorni dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 (tel. 0372-460592, email info@profilotours.it, sito internet www.profilotours.it).

