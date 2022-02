Da oggi è aperta e a disposizione di tutti i cittadini “Fonte del Casale”, la casa dell’acqua situata in via Caduti di Nassirya nella frazione di Oscasale di Cappella Cantone. La casa dell’acqua, in funzione h24, eroga gratuitamente acqua di rete naturale e frizzante refrigerata ed è dotata di un moderno sistema di filtrazione con carboni attivi e di disinfezione a raggi UV che ne migliorano le caratteristiche organolettiche, rendendola ancora più gradevole al gusto e buona da bere.

“Un ringraziamento a Padania Acque, – dichiara il sindaco di Cappella Cantone Francesco Monfredini- con cui si collabora costantemente per fornire un contributo efficace e concreto alla tutela del nostro territorio ed alle sue risorse. La casa dell’acqua “Fonte del Casale eroga acqua refrigerata naturale e frizzante. È un servizio a chilometro zero, finalizzato a sensibilizzare i cittadini a utilizzare l’acqua di rete, sicura e controllata, oltre che a consentire il risparmio di risorse economiche e ambientali: scegliendo di servirsi alla casa dell’acqua, infatti, si riduce la propria spesa, la quantità di rifiuti domestici, l’inquinamento derivante dalla produzione, trasporto e smaltimento della plastica”.

Padania Acque prosegue dunque il proprio impegno nella installazione di punti acqua pubblici (attualmente quasi 80 in tutto il territorio provinciale) e il gestore dell’idrico, in accordo con i Comuni soci e secondo quanto pianificato nel Piano d’Ambito, ha già programmato la prossima installazione di altre 15 case dell’acqua.

Padania Acque e Ats Valpadana, sempre molto attente alla sicurezza, raccomandano durante il prelievo dell’acqua dalle case dell’acqua: il rispetto della distanza da altre persone, l’utilizzo della mascherina, il divieto di toccare con le mani e accostare la bocca ai rubinetti nonché appoggiare agli stessi bottiglie o altri contenitori. Peraltro, le stesse raccomandazioni sono indicate con cartelli illustrativi presso le case dell’acqua. Si ricorda che, per garanzia di freschezza, l’acqua prelevata deve essere consumata entro 2 o 3 giorni.

L’acqua distribuita nelle case dell’acqua è la stessa che viene distribuita nelle nostre case: buona e di qualità, sicura e controllata. Le analisi aggiornate sono sempre consultabili dal sito web www.padania-acque.it (alla voce servizi, “analisi online”) e attraverso l’app gratuita “AcquaTap”.

