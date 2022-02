Ha cercato di rapinare una donna, ma gli è andata male. Il malvivente, un ragazzo di 20 anni cremonese, è stato inseguito da due minorenni e poi arrestato dai carabinieri. Oggi, nel processo per direttissima, ha patteggiato una pena di due anni e due mesi di reclusione e 420 euro di multa. La pena è sospesa, e dunque il giovane, dopo la convalida dell’arresto, è tornato libero. Il 20enne, che in passato aveva maltrattato la madre, ha il divieto di avvicinarsi alla casa della donna, e di fatto non ha un tetto, tanto che ha chiesto al giudice informazioni su come fare ad ottenere una casa popolare.

L’episodio che lo ha visto coinvolto è accaduto ieri pomeriggio verso le 16 in piazza Stradivari. Vittima, una donna ferma in bici a parlare al telefono. Il 20enne le si è avvicinato da dietro, dopodiché le ha messo un braccio intorno al collo, cercando con l’altra mano di prendere il portafoglio dalla borsetta riposta nel cestino della bici. Alla scena hanno assistito due minori che sono immediatamente intervenuti. “Cosa stai facendo?”, gli hanno domandato. A quel punto il ladro è fuggito e i ragazzi si sono lanciati all’inseguimento, mentre la donna ha chiamato i carabinieri.

Il 20enne si era nascosto dietro alcune auto parcheggiate in via Capitano del Popolo. Scoperto, è stato accompagnato in caserma e dichiarato in arresto. “Non è vero che volevo rapinare quella donna”, ha detto il ragazzo al giudice. “Le ho messo le mani sulla spalla perché volevo fare amicizia con qualcuno”, si è giustificato. In aula era difeso dall’avvocato Fabio Galli.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata