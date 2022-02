Il Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A., a capo dell’omonimo Gruppo attivo come piattaforma tecnologica proprietaria (T-LINQ) per l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, riunitosi in data odierna, ha approvato i ricavi netti consolidati preliminari1 al 31 dicembre 2021 non soggetti a revisione contabile.

Al 31 dicembre 2021, il Gruppo Lindbergh ha registrato ricavi netti consolidati1 pari a 13,51 milioni di euro, in crescita del +50,3% rispetto agli 8,99 milioni di euro al 31 dicembre 2020 generati da Lindbergh S.p.A.

La crescita dei ricavi è legata principalmente all’impulso prodotto dalle attività di Lindbergh S.p.A., che ha visto un aumento del +20,4% dei propri ricavi da 8,99 milioni di euro del 2020 a 10,82 milioni del 2021, e dal consolidamento della controllata Lindbergh France che, a partire dal mese di settembre 2021 e fino a dicembre 2021, ha generato ricavi pari a 2,69 milioni di euro.

La crescita è a doppia cifra anche per le singole business unit: ricavi consolidati a 10,72 milioni di euro (+48,5% rispetto al 2020) per la divisione Network Management, dedicata alla vendita ai tecnici manutentori itineranti di servizi e prodotti, forniti ai clienti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli, mentre salgono a 2,20 milioni di euro (+25% rispetto al 2020) i ricavi dell’area Waste Management, che si occupa della gestione logistica e amministrativa di tutte le procedure riguardanti il recupero-smaltimento dei rifiuti industriali per conto di grandi clienti nazionali e internazionali.

Positivo anche il riscontro della business unit dedicata al Warehouse Management – avviata nel secondo trimestre 2021 e attiva nelle operazioni logistiche e di stoccaggio riguardanti carrelli elevatori nuovi e usati dei clienti – che ha inciso per euro 572.504. Alla positività di tali risultati, si aggiungono i recenti rinnovi contrattuali per l’area network e waste management per complessivi 3,5 milioni di euro siglati lo scorso 10 febbraio (cfr comunicato stampa del 10 febbraio 2022), che rafforzano il trend di crescita del business del Gruppo anche ad inizio 2022.

Michele Corradi, Amministratore Delegato di Lindbergh, dichiara: “Questi risultati conferiscono un valore ancor più importante all’anno 2021 che ha coinciso con lo sbarco in Borsa di Lindbergh. Siamo molto soddisfatti perché si tratta di una crescita del giro d’affari molto significativa, ma soprattutto di qualità, in quanto conferma la scalabilità del nostro modello di business. Il graduale consolidamento delle attività in Francia e la rinnovata fiducia dei nostri clienti più importanti ci permettono di affrontare il 2022 con ottimismo ed entusiasmo. Ringrazio tutte le persone che lavorano in Lindbergh con passione e dedizione, senza di loro questi risultati non sarebbero stati possibili”.

