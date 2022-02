Si è tenuta questa mattina l’assemblea dell’Avis comunale, con all’ordine del giorno tra l’altro la consegna delle benemerenze a chi ha raggiunto le 50 donazioni: 110 complessivamente, alcuni di loro presenti in sala hanno ricevuto direttamente il distintivo denominato in oro.

Sono stati inoltre premiati tre donatori laureatisi con 110 e lode nel 2021 con una borsa di studio di € 1.000,00 ciascuno (14 i donatori che avevano partecipato al bando). Ecco gli assegnatari: Fabio Zerbin, borsa di studio “Osvaldo Gorlani” per una tesi di laurea magistrale in Management dello Sport e delle attività motorie; Jacopo Gianluppi, borsa di studio “Paolo Pinelli” per la tesi di laurea magistrale in Environmental and Food Economics; Azzurra Filippini, borsa di studio “Emilia Denti” per una tesi di laurea magistrale in Ingegneria dell’Automazione Industriale.

