Il pestaggio notturno di vicolo Pertusio di qualche giorno fa, ripreso da una telecamera di sorveglianza, ha avuto un prologo in galleria del Corso, dove da anni si susseguono litigi tra giovani a suon di calci e pugni. Un contesto di degrado frutto anche della desertificazione commerciale e degli scarsi passaggi di gente, situazione che solo da poco sta migliorando grazie ai nuovi insediamenti di attività.

“I quattro ragazzi del video – ci racconta oggi un residente della zona di piazza Roma – della rissa di vicolo Pertusio erano dalle 17 nei giardini di piazza Roma, vicino ai giochi dei bambini a spacciare, fare uso di stupefacenti e bere. Abito in Galleria del Corso e non era difficile notarli, anche perché avevano delle casse con musica ad alto volume”.

Una testimonianza che trova riscontro nei ripetuti appelli del Comitato di quartiere Centro, riguardo a una situazione che tra alti e bassi non è mai stata risolta del tutto, nonostante alcuni interventi delle forze dell’ordine.

“Ogni giorno in piazza Roma (zona giochi bambini) – continua il residente – e all’angolo di via Guarneri del Gesù ci sono gruppi di ragazzi con età che vanno dai 15 fino a circa 25 anni che delinquono….e mai una pattuglia! In Galleria del Corso la situazione è migliorata nel momento in cui i commercianti hanno preso (a loro spese) una guardia giurata. e Tutto questo va avanti da almeno 3 anni”.

