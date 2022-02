Inizia già da domani, 28 febbraio, al centro vaccinale della Fiera, la somministrazione del nuovo vaccino Nuvaxovid (Novavax) consegnato questa mattina all’Asst di Cremona. Questi i dettagli comunicati dall’Ats Val Padana:

• Centro Vaccinale Fiera Cremona, P.zza Zelioli Lanzini 1, dal 28 febbraio al 3 marzo;

• Centro Vaccinale Sapiens, Via Adelio Stefanoni 1, Castelverde (Fraz. Costa S. Abramo), dal 7 marzo in poi.

Potranno accedere senza prenotazione, in una linea dedicata, tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni d’età, alla loro prima dose di vaccino. Infatti, il nuovo vaccino Novavax viene somministrato al momento solo per il primo ciclo (2 dosi a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra) e non come dose booster (terza dose) a chi ha già eseguito un ciclo primario con altri vaccini anti Covid-19.

“L’efficacia del vaccino Novavax nel prevenire il Covid-19 – precisa Ats – è pari al 90% a partire da sette giorni dopo la seconda dose. Va precisato che non è prevista l’intercambiabilità con altri vaccini anti Covid-19 per il completamento del primo ciclo; pertanto, i soggetti che hanno ricevuto una prima dose di Novavax devono ricevere la seconda dose con lo stesso vaccino per completare il ciclo.

L’ATS della Val Padana, nel sottolineare l’indiscutibile efficacia della vaccinazione anti Covid-19 ed il suo ruolo fondamentale nel contrasto alla pandemia, rinnova l’invito ad aderire alla campagna vaccinale, con l’auspicio che la disponibilità di questo nuovo vaccino possa contribuire a convincere almeno una parte di coloro che sinora non l’hanno fatto”.

