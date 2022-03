Continua a crescere l’attesa per il derby di sabato 5 marzo. A Cremona arriverà il Brescia che, dopo i risultati di ieri sera, martedì 1 marzo, ha scavalcato la Cremonese in classifica. Per il derby d’alta classifica anche lo Zini risponde presente. I dati, aggiornati a ieri sera, parlano di oltre 6mila biglietti già staccati, di cui 1.847 per il settore ospiti, già esaurito. I supporter grigiorossi, però, non sono stati da meno, tanto che anche la Curva Sud “Erminio Favalli” è già sold out. Con la squadra che vola in classifica, anche i tifosi vogliono dare così il proprio contributo.

