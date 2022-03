Capolavori per bimbi e adulti, un violino Stradivari e uno di latta, un’orchestra cui si uniscono i bimbi in sala, per amare e conoscere il magico mondo della liuteria e della musica. Il primo week end di marzo, aprile e maggio, il Museo del Violino rivolge un invito speciale ai più piccoli e alle loro famiglie.

L’attenzione ai più giovani è una delle priorità del Museo, che ha sviluppato un percorso di visita loro dedicato e, se accompagnati, offre l’ingresso gratuito ai ragazzi fino a quattordici anni.

Sabato 5 e domenica 6 marzo, così come nei successivi appuntamenti, anche il concerto breve con strumenti storici delle Collezioni, a mezzogiorno, in Auditorium Giovanni Arvedi, assumerà formula particolare. L’Ensemble del Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona, a cura del maestro Francesco Fiore con la collaborazione di Edoardo Baroni, eseguirà la Sinfonia dei Giocattoli, attribuita a Leopold Mozart. È una composizione semplice e di carattere allegro. All’organico orchestrale consueto si affiancheranno alcuni strumenti tipici dell’infanzia quali tamburelli, raganelle, triangoli e altre semplici percussioni. Saranno distribuiti ai piccoli ascoltatori per coinvolgerli, in modo divertente, nell’esecuzione.

Sofia Manvati si esibirà invece, in veste solistica, con lo Stradivari Vesuvio, del 1727, in un programma di facile ascolto, da Vivaldi a Čajkovskij e Paganini, ma suonerà anche un brano con il violino dell’Orquesta de Reciclados de Cateura, ottenuto da materiali recuperati da una grande discarica. Per i ragazzi del poverissimo insediamento urbano nei pressi di Asunción, capitale del Paraguay, la musica è l’opportunità di immaginare e realizzare un futuro migliore e incoraggia sogni e speranze. Per questo il violino di Cateura è testimonianza di consapevolezza civica, invito alla riflessione sul valore della cultura e sul bisogno di bellezza.

Il biglietto intero per assistere al concerto costa 8 Euro, quello ridotto per ragazzi fino a 14 anni 5 Euro.

