Lunedì 7 marzo riprende la raccolta porta a porta settimanale degli scarti vegetali. I giorni, gli orari e le modalità di raccolta restano invariati per ogni zona come da rispettivi calendari.

Il contenitore deve essere posizionato all’esterno, davanti alla propria abitazione, entro le ore 6,30, in una posizione ben visibile e accessibile dalla strada.

Contestualmente proseguirà anche il collocamento dei cassoni per la raccolta degli scarti vegetali, che saranno posizionati, con cadenza quindicinale, nei quartieri cittadini nei seguenti giorni:

Lunedì – Bagnara (via Vairani) e Cambonino (via Busini)

Martedì – Zaist (via Caprera) e S. Felice (via Caudana)

Mercoledì – Incrociatello (via Val Toce) e S. Felice (via Tartesio)

Giovedì – Borgo Loreto (via Bargoni) e S. Savino

Venerdì – Boschetto (via Castagna) e quartiere Po (via Bugada)

Sabato – Cavatigozzi (via Gaetani) e Maristella (via Corazzini)

Linea Gestioni e Comune infirmano che oltre alla raccolta porta a porta o negli specifici cassoni il

conferimento degli scarti vegetali si può effettuare in queste postazioni:

Piattaforma di S.Rocco via Carpenella, dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, domenica dalle ore 09,30 alle ore 12,30.

Isola di prossimità di via dell’Annona, Mercoledì e sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (esclusi i festivi infrasettimanali)

Per informazioni contattare il numero verde 800.173803.

© Riproduzione riservata