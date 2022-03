Tutto pronto a Cremona per il derby di serie B Cremonese-Brescia: alle 16.15 gli uomini di Pecchia in campo per una sfida ai vertici della classifica. I tifosi sono pronti per andare allo Zini a sostenere la squadra dei grigiorossi: ecco il loro stato d’animo a poche ore dal fischio d’inizio.

Servizio di Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata