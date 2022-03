Il pallonetto di Di Carmine all’87’ fa esplodere i 9mila spettatori accorsi allo Zini per il derby contro il Brescia. I grigiorossi si trovano in svantaggio a causa della rete di Cistana, ma pareggiano già nel primo tempo con un capolavoro di Gaetano. Di Carmine, imbeccato da Valeri, trova il gol vincente allo scadere e regala derby e primo posto (anche se in attesa della gara di domani, domenica 6 marzo, del Lecce) alla Cremonese.

