Il clima ormai primaverile da diversi giorni fa crescere la voglia di normalità, in questo finale di inverno ancora contrassegnato da tanti contagi, ma fortunatamente da pochi casi gravi.

E un segnale di vitalità lo dà questa mattina il centro storico di Cremona, con l’avvio dello Sbaracco, iniziativa promozionale dello shopping per smaltire le scorte invernali e salutare la stagione dei saldi. Tanta la gente che si aggira incuriosita tra le esposizioni. Ecco l’elenco dei negozi che hanno aderito all’iniziativa nata dalle Botteghe del Centro di Confcommercio in collaborazione con il Duc.

Corso Garibaldi:

Ninù Abbigliamento Donna

Boneswimmer Shop Cremona

Kit Abbigliamento Cremona

Nikolas Cremona

Epilate Cremona

Paola B

@Joseph Man

Lovely Viper Cremona

Pozzi Easy

Pull Di Gamba Michela

@Up Side Down

Corso Campi:

Cose Cremona

Undercolors of Benetton Cremona

Diba Boutique

Via Robolotti:

Oficina

Via Guarneri del Gesù:

Fusti Shop

L’erbavoglio Cremona

Via Solferino:

VisionOttica Bonardi

Lattemiele

Polar Sport Cremona

@F&A

Via Bordigallo:

Dona Rosa

Piazza Stradivari:

Mondadori Bookstore

Via Mercatello: Mercatello Street

Zona Cambio

Lenu_viamercatello8

Fratello Sole…Sorella Luna

77 Le Calze

Afrodite Cremona

Garo’s tappeti e kilim

CHEZ MOI

Ti.shop Di Orio Laura

Patty Abbigliamento

Timpetill Libreria Per Ragazzi

Dalla Simo

Segreta Abbigliamento – Cremona

The wall – idee per vestire la parete

Largo Boccaccino:

LB30 Natural Concept Store

Via S. Tomaso:

Vivi e Sogna

Corso Mazzini:

Artycasa Route

LauraC

Notting hill brand

@Kalos

Telamilano

La Jolie Boutique

Oliver Cremona

