AGGIORNAMENTO – Non ce l’ha fatta un uomo di 75 anni, di Ostiano, ferito gravemente questa mattina in località Brugneto Colombarotto alle porte del paese, mentre insieme ad altre persone stava tagliando una pianta. L’infortunio è avvenuto poco prima delle 8. Sul posto, i soccorsi sanitari, i carabinieri e i Vigili del Fuoco. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cremona in codice rosso, dove è spirato attorno alle 11.30. gb

