In attesa di capire chi utilizzerà le ex serre comunali, dismesse ormai da un anno dopo il passaggio delle competenze sul Verde ad Aem, il Comune vara il progetto di rimozione dell’amianto dalle coperture da tutti gli edifici compresi nel perimetro: magazzino, abitazione del custode e palazzina uffici. Un progetto da oltre 80mila euro, per partecipare ad un bando regionale che prevede un contributo a fondo perduto fino al 100% dell’importo della spesa ammissibile fino a un massimo di Euro 250.000,00, che verrà erogato alla fine dei lavori.

Il complesso delle serre comunali, collocato lungo la tangenziale tra via Sesto e la rotonda della Castelleonese, era inizialmente stato inserite nel piano delle alienazioni, ma poi il Comune ha deciso di tenerle e destinarle a nuova sede della protezione Civile. Un’area è molto vasta, con una superficie di circa 7000 metri quadrati.

Non verrà cambiata la destinazione d’uso, e quindi non diventerà una nuova area commerciale, ma resterà un’area di servizio di pubblica utilità, in cui si potranno insediare strutture operative che faranno interventi di pubblica utilità. A questo proposito l’amministrazione aveva intenzione di aprire anche a soggetti privati.

E forse qualcosa si sta muovendo in questo senso, considerando il cospicuo investimento sulla rimozione delle lastre di amianto, che potrebbe essere visto come una mossa propedeutica a un riutilizzo delle strutture. I principali interventi del progetto sono infatti rimozione delle lastre di fibrocemento amianto e dove presenti dei sottostanti listelli in legno; rimozione dei canali e delle lattonerie; posa di nuovo manto di copertura con pannelli metallici precoibentati e listelli in legno dove necessario; posa di nuovo canale di gronda e lattonerie in lamiera zincata preverniciata.

Attualmente nell’area in questione è rimasto a vivere solo il custode; il suo contratto, in scadenza, il 15 marzo, è stato prorogato fino alla fine di luglio di quest’anno.

