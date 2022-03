Tentativo di rapina al Lidl di via del Macello. E’ successo poco dopo le 17,30 di oggi, domenica 6 marzo. La ladra, una giovane donna, si è appropriata di alcuni prodotti, ma le sue mosse non sono sfuggite alla guardia giurata, che le si è avvicinato chiedendo spiegazioni. La donna è stata fermata, ma è riuscita a divincolarsi, mordendo il vigilante e fuggendo. Per l’uomo, un 35enne, è stato necessario chiedere l’intervento dei medici del 118 che lo accompagnato in ospedale per essere medicato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura che hanno avviato le ricerche.

Sara Pizzorni

