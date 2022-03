Yulia Krasiuk, 39 anni ucraina, vive in Italia da 16 anni, è prossima al matrimonio con Marco, ma la sua famiglia vive a Karkiv sotto le bombe. Una città, la seconda più grande dell’Ucraina dopo Kiev, che ormai non c’è più. In queste ore alcuni famigliari di Yulia stanno raggiungendo l’italia per mettersi in salvo.

Yulia è copllegata all sua città tramite un canale telegram in cui arrivano tutti gli aggiornamenti su quanto accade.

I bombardamenti a tappeto delle forze russe hanno distrutto case, scuole, ospedali e ucciso centinaia di civili. Così tanti morti, che le autorità sono state costrette a scavare delle fosse comuni nel bosco, dove portare e lasciare le bare. Scene agghiaccianti dal fronte, che raccontano la drammaticità della guerra, che non risparmia nessuno.

Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata