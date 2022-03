Prosegue l’impegno di Coldiretti-Campagna Amica per la “Spesa sospesa per l’Ucraina”. Stamattina gli agricoltori di Coldiretti Cremona hanno effettuato la prima consegna di cibo alla Caritas diocesana, in aiuto alle famiglie ucraine che stanno ricevendo accoglienza nel nostro territorio. Una seconda consegna partirà nei prossimi giorni, grazie alle offerte raccolte in mattinata presso il mercato di Campagna Amica sotto il portico del Consorzio Agrario.

“Stiamo assistendo a una vera gara di generosità, da parte di associazioni e cittadini” sottolinea Coldiretti Cremona, rivolgendo uno speciale ringraziamento ad Aido Gruppo comunale di Cremona e ad Aido Provinciale di Cremona, che oggi al mercato hanno consegnato quaranta chilogrammi di riso, destinati ai profughi ucraini. La presidente di Aido Gruppo comunale di Cremona, Monica Baldini, e il presidente provinciale Francesco Pietrogrande, insieme alle volontarie Aido, hanno affidato il dono al direttore di Coldiretti Cremona Paola Bono, alla responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa Maria Paglioli e alle imprenditrici agricole del mercato di Campagna Amica, in prima linea nell’iniziativa per l’Ucraina.

Avviato domenica dal mercato di Campagna Amica a Sospiro, che ha registrato grandissima generosità da parte dei cittadini, l’impegno per la “Spesa sospesa” attende ora un altro importante appuntamento: quello fissato per domenica a Cremona, in piazza Stradivari, dalle ore 9 alle 19.

Presso i mercati degli agricoltori, in tutta Italia – spiega Coldiretti Cremona – i cittadini possono prendere parte all’acquisto di prodotti da inviare ai civili del martoriato paese dove scarseggiano le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia. Nella giornata dedicata alla Festa della donna, 8 marzo, il mercato di Campagna Amica presso il portico del Consorzio Agrario di Cremona ha visto in campo tutta la forza delle donne. Da un lato il Gruppo Aido, che ha offerto non mimose bensì primule, il fiore che annuncia la primavera, raccogliendo offerte destinate a sostenere le attività dell’Associazione. E poi le imprenditrici agricole di Coldiretti-Campagna Amica, insieme a Donne Impresa, in prima linea presso il mercato nell’impegno nel segno della solidarietà e della pace.

