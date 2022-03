Tentativi di truffa a nome dell’associazione Medea che da anni si occupa di sostenere pazienti oncologici e le loro famiglie. A Sospiro proprio alcune famiglie sono state chiamate telefonicamente da finti volontari che chiedono di poter passare nei prossimi giorni a ritirare offerte per l’associazione. Medea ricorda che nessuno è autorizzato a ricevere offerte porta a porta a nome di Medea e che si tratta quindi di una truffa. L’associazione, che da poco ha inaugurato “Casa Medea” in via Ca Del Ferro, quindi chiede a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione!

