Torna a salire la curva dei contagi? Per avere conferma occorre attendere ancora qualche giorno, ma i numeri stanno tornando seppur non in maniera improvvisa a crescere. In provincia di Cremona negli ultimi 4 giorni si sono registrati 670 nuovi contagi.

La settimana scorsa nello stesso lasso di tempo erano 628. Senza ormai alcuna restrizione attiva e con le scuole a pieno regime potrebbe essere un dato quasi normale.

Da tenere presente anche la reinfezione, si stima che in media il 3% di chi ha già avuto il Covid possa reinfettarsi. Anche chi soltanto due mesi fa ha contratto Omicron potrebbe incorrere una delle sue tre varianti che attualmente circolano in Italia.

A questa crescita dei contagi, e sempre guardando al nostro territorio, non corrisponde fortunatamente un aumento dei ricoveri, che anzi continuano progressivamente a calare. Una settimana fa all’ospedale maggiore di Cremona erano 76, oggi sono 61 (di uno in terapia intensiva), un calo quindi di 15 unità.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata