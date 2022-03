Sono 10.630 gli over 50 ancora non vaccinati nel territorio Cremonese che in questi giorni saranno destinatari delle sanzioni previste per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale. Il ministero della Salute, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm del 4 marzo, ha inviato all’Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei soggetti interessati.

A questo proposito, negli ultimi giorni il ministero ha già inviato 100mila codici fiscali al giorno e superato le 600 mila segnalazioni. Saranno poi necessari ulteriori accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate prima dell’invio delle multe, che dovrebbero però arrivare a breve.

Guardando ai dati nel dettaglio, tecnicamente il numero complessivo dei cremonesi inadempienti è pari a 13.462 ma di questi 2.414 sono persone che hanno avuto il Covid e 418 si sono già prenotati. La maggioranza dei non vaccinati si concentra nella fascia 50-59 anni, che ne conta 5.358, mentre i più virtuosi sono gli over 80, con 1.990 persone che non hanno ricevuto neppure la prima dose. LaBos

