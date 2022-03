Nell’ambito dei controlli dei carabinieri sull’uso di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione di Casalbuttano e della Sezione Radiomobile hanno segnalato alla Prefettura per assunzione di droga quattro uomini, tutti con precedenti di polizia. Il primo è stato fermato dai Carabinieri di Soresina a seguito di segnalazione di persona sospetta. Una volta individuato è stato perquisito e trovato in possesso di due grammi di hashish che deteneva per uso personale.

Il secondo è stato fermato dai militari della Radiomobile mentre era in auto in una zona isolata e priva di illuminazione di Cremona e, a seguito di perquisizione personale e del veicolo, è stato trovato in possesso di quasi 8 grammi di marijuana, detenuta per uso personale.

Il terzo e il quarto sono stati controllati nella zona del cimitero cittadino. Entrambi già conosciuti dai militari, sono stati trovati in possesso di un involucro in cellophane contenente un grammo di eroina ciascuno. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e per i quattro è partita la segnalazione all’Autorità amministrativa competente.

