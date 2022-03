Sono 5.501 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia (ieri 5.861), nelle ultime 24 ore, a fronte di 58.445 tamponi effettuati, su un totale di 33.718.261 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 32 decessi (ieri 19), che portano il numero delle vittime complessive a 38.921. Le persone ricoverate con sintomi sono 776, di cui 72 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 114.642 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 2.236.082 (+2.029). Gli attualmente positivi in totale sono 115.490 (+3.440).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 1.923, Brescia 599, Varese 493, Monza e Brianza 380, Bergamo 338, Como 373, Pavia 290, Mantova 214, Cremona 190, Lecco 194, Lodi 100, Sondrio 73.

Sono stati 53.825 i nuovi casiCovid in Italia nelle ultime 24 ore, quando ieri sono stati 53.127 e sabato scorso 39.963. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 417.777 (ieri 425.638) con un tasso di positività che sale dal 12,5 al 12,9%.I decessi sono 133 (ieri 156), le vittime totali dall’inizio della pandemia 156.782. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 14 in meno (ieri -18) con 40 ingressi del giorno (ieri 35) e arrivano complessivamente a 513, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 40 unità (ieri -140), per un totale di 8.234.

