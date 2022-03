Perchè non sfruttare l’ex Inam per trasformarla in una scuola: per esempio per il Liceo Artistico attualmente da parte del Comune da decenni in via XI Febbraio?

Inoltre tutto la Palestra pagata sicuramente con i soldi dei cittadini costruita sull’ex parcheggio degli autobus un Via Betlem non è usufruibile dagli alunni del Liceo che si spostano presso l’APC…

La posizione sarebbe ottimale: vicino ai mezzi di trasporto e alle altre scuole!

Ma le cose ovvie sono sempre poco praticabili.

