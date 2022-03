Momenti di paura nel primo pomeriggio di lunedì, a Grumello Cremonese, all’incrocio di via Verdi, dove un pullman di linea si è scontrato con una vettura. La conducente di quest’ultima, una 49enne residente in zona, è rimasta ferita, ed è stata soccorsa dal 118, coadiuvato dai Vigili del Fuoco, che si sono occupati anche di mettere in sicurezza i mezzi. Per lei ferite fortunatamente non gravi, sebbene sia stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Illesi, invece, il conducente del mezzo pesante e i circa 20 passeggeri che si trovavano al suo interno in quel momento: per loro solo un grande spavento. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli uomini della Polstrada di Crema.

