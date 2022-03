Caro energia, Salvini: “Il governo intervenga in settimana”

“In settimana la Lega si aspetta che il governo, come hanno fatto altri in Europa, blocchi per un periodo di tempo le accise e l’IVA su benzina, luce e gas, perché ormai i costi per le famiglie, laboratori e imprese sono insostenibili”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con la stampa questa mattina a MiCam, il Salone delle calzature, a Fiera Milano.

fmo/mgg/mrv

© Riproduzione riservata