Si terrà presto un Ufficio di presidenza, e successivamente uno o più incontri pubblici, per aggiornare la città sugli investimenti del gruppo A2A in tema di riconversione energetica. In particolare, i vertici della multiutility presenteranno già ad aprile i primi due progetti previsti dal piano Cremona 20/30: uno sarà l’impianto di produzione di energia dalle alghe, un altro la produzione di biometano. Sul territorio provinciale arriveranno 330 milioni di euro in investimenti impiantistici, una cifra quindi superiore ai 100 milioni annunciati lo scorso anno nello stesso progetto Cremona 20/30.

L’aggiornamento è stato fatto dal sindaco Galimberti in consiglio comunale, in risposta ad una interrogazione del capogruppo di Forza Italia Carlo Malvezzi, che chiedeva in che modo l’incremento di 2 miliardi di euro del Piano Industriale di A2A per il periodo 2021 -2030 influirà anche sul Piano Cremona 20/30 illustrato lo scorso anno.

