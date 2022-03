Ucraina, Carfagna: “Governo al lavoro per mitigare effetti crisi”

“Il Governo è al lavoro per fronteggiare le conseguenze più drammatiche della crisi sulla nostra economia perchè l’aggressione della Russia all’Ucraina non è solo una tragedia umanitaria, ma rischia di avere conseguenze drammatiche anche per la nostra economia”. Lo dice Mara Carfagna, Ministro per il Sud e per la Coesione territoriale, a margine di un appuntamento a Napoli.

