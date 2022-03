Maschio Gaspardo investe nella sostenibilità per agricoltura più green

“La sostenibilità ambientale è un must, vogliamo essere un’azienda sempre più green per prodotti e processi”. Così Mirco Maschio, presidente del Gruppo Maschio Gaspardo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia di stampa Italpress. “Le acquisizioni -aggiunge – ci hanno permesso di coprire tutto il ciclo dell’agricoltura diventando la prima azienda italiana nella

produzione di attrezzatura e una delle prime cinque nel mondo”.

