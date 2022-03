Dopo l’appello di Angelo Bonanno, senzatetto che nelle scorse settimane si è visto negare una casa da parte dell’Aler, l’Azienda regionale risponde, evidenziando come l’errore dell’uomo sia stato quello di barrare una casella sbagliata nella sua domanda: “Ha segnato la casella “abitazione non idonea”, una condozione che garantisce l’assegnazione di tre punti ai fini della graduatoria” fa sapere l’azienda. “Dai successivi controlli, abbiamo però verificato che trattandosi di senzatetto, non avrebbe dovuto indicare quella condizione abitativa”. Questo, dunque, lo ha fatto scivolare più in basso nella graduatoria.

“Non essendo residente in alcun alloggio, non ho riconosciuto tale punteggio, mentre ho confermato la condizione di persona anziana e coniuge separato obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento senza disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli” fanno sapere ancora dall’Aler.

La variazione dell’Isbar (il punteggio) da 33,925 a 30,925 ha collocato il cittadino in 19esima posizione, venendo così scavalcato da altri richiedenti. Il paradosso, è che, forse per un vuoto normativo, nella domanda non era possibile segnalare la condizione di senzatetto.

“Quello che consigliamo al signor Bonanno, è di recarsi presso i nostri sportelli Aler a Cremona e di farsi assistere nella compilazione della domanda” fanno sapere ancora dall’Agenzia.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata