Via libera della Giunta al provvedimento, proposto dall’Assessore con delega al Commercio Barbara Manfredini, per la prosecuzione sino al 31 dicembre delle agevolazioni sulle occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali nel settore di ristorazione. Ora il provvedimento dovrà essere discusso nell’apposita commissione consiliare e quindi approdare in Consiglio comunale il 28 marzo prossimo per l’approvazione definitiva.

La proposta di delibera prevede che le occupazioni concesse come ampliamento di superficie, così come autorizzate lo scorso anno, per le quali verrà rinnovata la richiesta entro il 30 giugno 2022, saranno esonerate dall’applicazione del canone unico patrimoniale fino al 31 dicembre 2022.

Viene inoltre disposto che alle concessioni originarie, sia temporanee che permanenti, sia applicato il canone previsto con le tariffe vigenti contenute nel Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

“Considerato – ha dichiarato Manfredini – che l’esenzione dal versamento del canone unico patrimoniale cesserà definitivamente alla data del 31 marzo 2022, fissata come termine dell’emergenza sanitaria, la Giunta ha ritenuto opportuno intervenire con una ulteriore azione di aiuto in favore dei pubblici esercizi di somministrazione e attività artigianali, concedendo l’esenzione dal versamento del canone di occupazione anche per l’anno in corso, per i soli ampliamenti dei plateatici temporanei e permanenti già autorizzati nel periodo di emergenza Covid-19. Questa misura serve anche per ammortizzare i costi sostenuti lo scorso anno dalle attività per l’acquisto di nuovo arredo urbano per allestire gli ampliamenti dei plateatici”.

