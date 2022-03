Una doppietta di Zanimacchia permette alla Cremonese di vincere 2-1 in rimonta contro il Pordenone, passato in vantaggio a inizio ripresa con Cambiaghi. Con il successo dello Zini i grigiorossi tornano da soli in vetta alla classifica.

