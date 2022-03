Il tir dell’Associazione Pellegrini con Gioia, partito da San Bassano, è giunto presso Parking TIR, 37-552 Młyny in Polonia ieri, giovedì 17 marzo, nel tardo pomeriggio. Dopo una lunga attesa si è incontrato con l’altro camion della Croce Rossa proveniente da Zaporizhzha (Ucraina) per il trasbordo delle 30 tonnellate di beni di prima necessità. Il trasbordo è terminato all’una di notte. Ora si attende l’arrivo nella cittadina Ucraina dove gli aiuti verranno scaricati e messi a disposizione della gente di Zaporizhzha, colpita duramente dalla guerra e in grande emergenza umanitaria.