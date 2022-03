E’ partito puntuale alle 19 di venerdì sera da via Bonomi il corteo di gente che ha accompagnato la bara contenenti le spoglie di Don Giuseppe Panini in chiesa a Croce Santo Spirito. Qui si è svolta una celebrazione di preghiera e ricordo per il parroco tanto caro agli abitanti del paese: da venerdì 18 marzo le spoglie di Don Giuseppe riposeranno nella chiesa di via Bernini di Croce Santo Spirito in una cappella laterale all’altare, con tanto di lapide con il suo nome. Il tutto è stato fortemente voluto dal parroco attuale, Don Massimiliano Camporese.

Molta la partecipazione da parte della gente di Castelvetro, con il sindaco Luca Quintavalla in prima fila dietro al feretro, per ricordare il parroco che per ben 46 anni è stato a capo della comunità religiosa del paese. f.band

