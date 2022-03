Cremona sempre più città della musica a partire dalle scuole d’infanzia e fino all’alta formazione musicale. Comune Fondazione Walter Stauffer, Istituto comprensivo Cremona3, istituto di istruzione superiore Stradivari hanno implementato il progetto Mousiké, che da 18 anni consente a centinaia di studenti delle scuole elementari e medie di imparare uno strumento e di poter entrare in un’orchestra giovanile che dà spazio ai giovani talenti.

Introdotto dall’esecuzione al volino di Lucia Camisaschi dell’inno nazionale ucraino e della ‘Fantasia russa’ dell’ucraino Leo Portnoff, il progetto di potenziamento di Mousiké è stato presentato dai vari attori coinvolti in sala della Consulta: andrà ad includere il progetto “Il Violino va a scuola” ed il laboratorio “String’s School”, con uno sviluppo per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed un contributo triennale di 100mila Euro da parte della fondazione Stauffer, destinato al gestore del progetto, BeMyMusic srl, individuato tramite un avviso pubblico.

L’accordo prevede innanzitutto il mantenimento e lo sviluppo del progetto Mousiké e dell’omonima orchestra giovanile, nata nel 2006 come semplice Laboratorio orchestrale, da sempre sostenuta dalla scuola secondaria di primo grado “M. G. Vida” e dalla Fondazione Centro di Musicologia Walter Stauffer. Con gli anni il laboratorio si è trasformato in orchestra e ha raggiunto un elevato spessore artistico e musicale, coinvolgendo annualmente oltre settanta ragazzi a partire dagli otto anni di età, con un ricambio periodico dei partecipanti che rende il gruppo in continua e dinamica evoluzione. L’orchestra giovanile rappresenta un’opportunità rivolta a tutti coloro che, suonando uno strumento musicale, vogliono cimentarsi nella musica d’insieme: è un’esperienza educativa e formativa che aiuta i ragazzi a crescere nella propria identità. Il progetto Mousiké prevede inoltre laboratori tematici trimestrali, vocali e di guida all’ascolto dedicati prioritariamente alle classi quarte delle scuole primarie della città.

Dall’anno scolastico in corso Mousikè si amplierà attraverso due azioni dedicate agli strumenti ad arco, rivolti agli alunni delle scuole infanzia comunali e statali ed alle primarie statali, nell’ottica di una verticalizzazione degli studi musicali.

Attraverso il “Violino va a scuola”, dedicato alle scuole dell’infanzia comunali e statali e alle classi prime, seconde e terze delle scuole primarie, i bambini potranno vivere un’esperienza musicale concreta che li stimoli all’invenzione, alla creatività e alla musica d’insieme, utilizzando uno strumento ad arco monocordo.

Dall’anno scolastico 2022-2023 Violino va a scuola offrirà gratuitamente un corso di formazione rivolto ai docenti delle scuole dell’infanzia e primarie della città a cura di docenti dell’istituto A Stradivari per diffondere e supportare le competenze musicali di base. E’ inoltre previsto un percorso di approfondimento e affiancamento didattico più specifico dedicato alle scuole per infanzia San Felice, San Giorgio e Castello nonché alle classi prime, seconde e terze della scuola primaria Realdo Colombo.

Il Laboratorio String’s School, rivolto alla classe quarta e quinta della scuola primaria Realdo Colombo, consentirà di incrementare lo studio di strumenti ad arco (violino, viola, violoncello e contrabbasso) a completamento dell’offerta formativa musicale già presente nella scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale “M. G. Vida”. I bambini potranno successivamente essere inseriti all’interno dell’orchestra giovanile Mousikè.

Il percorso complessivo arricchito, come descritto, con le nuove offerte rivolte alle scuole dell’infanzia e primarie, pone quindi le basi per la costruzione di un’efficace e significativo curriculum verticale degli studi musicali e per la formazione di cittadini sempre più consapevoli e competenti dal punto di vista della cultura musicale.

Hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione: l’assessore all’Istruzione Maura Ruggeri, affiancata da Silvia Bardelli, responsabile del Servizio Politiche Educative del Comune, e da Marco Allegri, referente per il Comune per il progetto; Alessandro Tantardini, presidente Fondazione Centro di Musicologia “Walter Stauffer”; Filomena Bianco, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale: Daniele Pitturelli, dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Stradivari”; Laura Rossi, dirigente dell’Istituto Comprensivo Cremona Tre; Gianluigi Bencivenga, coordinatore del progetto.

