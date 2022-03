Si è tornato a parlare del futuro dell’Area Donna dell’ospedale di Cremona, nell’incontro – aperto ad associazioni e cittadinanza – che si è svolto nella Sala Quadri di Palazzo Comunale. Un momento di confronto che ha avuto al centro la presentazione e la spiegazione del progetto di riorganizzazione del reparto da parte degli specialisti dell’Asst che già si occupano della presa in carico e della cura delle pazienti affette da patologie oncologiche. A prendere la parola, dopo un saluto veloce del sindaco Galimberti, è stato il Direttore del dipartimento oncologico dott. Rodolfo Passalacqua.

La riorganizzazione prevederà nel dettaglio un’area prelievi e accoglienza unica per tutti i pazienti oncologici, una nuova degenza oncologica, un laboratorio di genetica biomolecolare, l’offerta di cure psicologiche e di sostegno da parte di associazioni di volontari – come pere sempio Medea -, ma soprattutto la creazione di un’area di ricerca clinica a disposizione di tutto l’ospedale, per l’accesso a cure e terapie più innovative e un percorso di cura integrato e multidisciplinare che metterà le pazienti in mano non ad un singolo professionista ma ad un team multidisciplinare di esperti.

All’incontro erano presenti anche il Responsabile della Radiologia Senologica Matteo Passamonti, il Direttore UO di Multispecialistica di patologia mammaria Daniele Generali e il senologo Sergio Aguggini che ha messo a confronto alcuni dati, a dimostrazione che lo sforzo messo nell’offerta di servizi dell’area donna nonostante lo stop della pandemia e il venir meno di personale negli anni non è diminuito: con le visite passate dalle 3769 del 2019, alle 2688 del 2020, alle 2483 del 2021.

Michela Cotelli

