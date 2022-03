Grave incidente, verso le 15 di oggi, alla pista di motocross di San Martino del Lago durante le prove libere. Un motociclista di 40 anni ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, rotolando in mezzo alla ghiaia. Subito è stato soccorso dal personale dell’autoambulanza della Cremona Soccorso, in servizio permanente al circuito, e poi dai medici del 118 che hanno trasportato il motociclista in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono serie, ha riportato un trauma cranico, ma non dovrebbe rischiare la vita.

