Prende il via questa sera, alle 21, il convegno internazionale dal titolo “Ugo Tognazzi, questa specie di attore”, organizzato per celebrare il centenario della nascita. L’evento è promosso dal dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia ed è curato da Elena Mosconi, con la collaborazione dell’Archivio Tognazzi Cremona, dell’Università di Pavia, dal Comune di Cremona e ha il patrocinio della Consulta Universitaria del Cinema (Cuc) e dell’Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema (Airsc).

“Ugo Tognazzi: questa specie d’attore” vede a raccolta 25 studiosi che si confronteranno sull’attore, sulle sue maschere, i personaggi e i temi sottesi alla sua ricca produzione cinematografica e televisiva. Completeranno il convegno due proiezioni che si terranno il 21 e il 22 marzo al Cinema Filo di Cremona: Splendori e miserie di Madame Royale e Venga a prendere il caffè da noi, quest’ultimo restaurato dalla Cineteca Nazionale di Roma. Farà seguito la proiezione del docufilm, sostenuto anche dal Comune di Cremona, La voglia matta di vivere. Un ricordo di Ricky Tognazzi, alla presenza dello stesso regista. Al termine, un brindisi di “buon compleanno” dedicato a Ugo.

Nella mattinata del 23 marzo, infine, nella sede del convegno (presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, sede di Cremona), si terrà la cerimonia di annullo filatelico di un francobollo dedicato all’attore promossa da Poste Italiane

IL PROGRAMMA

Lunedì 21 marzo

21.00 – Cinema Filo

– Testimonianza di Sandro Parenzo, editore e produttore

– Proiezione del film Splendori e miserie di Madame Royale, di Vittorio Caprioli, 1970

Introducono Luca Locati Luciani e Andrea Meroni (ingresso libero)

Martedì 22 marzo

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (Aula Conferenze)

– 9.30 Saluti istituzionali

Federica Villa, Delegata Rettore Università di Pavia

Gianluca Galimberti, Sindaco di Cremona

Ingrid Pustijanac, Vicedirettrice del Dipartimento di Musicologia e Ben Culturali

*Alberto Anile, Conservatore Cineteca Nazionale

Ricky e Gianmarco Tognazzi

– 9.50 – Introduzione

Elena Mosconi

– 10.00 – L’arte di far ridere (presiede Federica Villa, Università di Pavia)

*Roy Menarini, Università di Bologna

Parodie di Ugo

Fabio Melelli, Università per Stranieri di Perugia

Due strane coppie: Tognazzi & Vianello, Scarnicci & Tarabusi

Francesco D’Asero, Università di Roma 3

Ugo e Trino: il modello comico del primo Tognazzi nel cinema con Chiari e Vianello

– 11.15 – Non solo film (presiede David Bruni, Università di Cagliari)

Gabriele Landrini, Università di Bari

Tognazzi testimonial. Un attore prestato al Carosello

*Rachel Haworth, University of Hull

Tognazzi-Vianello ovvero la TV italiana degli anni ’50

Michelangelo Cardinaletti, Università per Stranieri di Perugia

Canzoni e musica nel cinema di Ugo Tognazzi

Mario Galeotti, ricercatore indipendente

Dalla grande abbuffata all’abbuffone: il racconto culinario di un attore aspirante cuoco

(light buffet)

– 14.30 – 50 sfumature di Ugo: uno sguardo sull’attore (presiede Raffaele De Berti, Università di Milano)

*Cristina Jandelli, Università di Firenze

Da caratterista a protagonista: Il magnifico cornuto

Sara Martin e Dorothea Burato, Università di Parma

Il ruolo del costume per l’attore Ugo Tognazzi, nell’al di qua del travestimento e sopra il calco di gesso

Chiara Tognolotti, Università di Pisa

«Un omosessuale invecchiato, ma con aspetto umano». Persona divistica e performance attoriale di Ugo Tognazzi in Splendori e miserie di Madame Royale (V. Caprioli, 1970)

Eleonora Santamaria, Università dell’Aquila

Il travestitismo di Tognazzi: la tensione rappresentativa tra stigmate sociali e il loro superamento

– 16.15 – In viaggio con Ugo: la carriera cinematografica (presiede Gabriele Rigola, Università di Genova)

Stefania Parigi, Università di Roma 3

Tognazzi con Ferreri. Un gioco lieto e tragico

David Bruni, Università di Cagliari

La voglia matta (1962, Luciano Salce) e Il sorpasso (1962, Dino Risi). Due commedie antagoniste sull’Italia del boom

Luciano De Giusti, Università di Trieste

Diretto da Franco Giraldi: tre volti di commedia amara

Pietro Ammaturo, Università della Basilicata

Tognazzi dimenticato: il Satyricon tra Fellini e Polidoro

Barbara Corsi e Alfonso Venturini, AIRSC (Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema)

Amici miei ovvero come la Toscana conquistò il cinema italiano

– 19.30 – A cena con Ugo

– 21.00 Cinema Filo

Proiezione del film Venga a prendere il caffè da noi, di Alberto Lattuada, 1970

Restaurato dalla Cineteca Nazionale di Roma

Interviene Alfredo Baldi

Video: Milena Vukotic

Proiezione del docufilm La voglia matta di vivere. Un ricordo di Ricky Tognazzi

Interviene l’autore

Al termine, Buon compleanno Ugo

(ingresso libero)

Mercoledì 23 marzo

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (Aula Magna)

9.45 – Saluti istituzionali

*Giulia Carluccio, Università di Torino, presidentessa Consulta Universitaria del Cinema

10.00 – Presentazione del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Ugo Tognazzi, nel centenario della nascita, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e cerimonia di annullo in occasione del primo giorno di emissione

– 10.30 – Moderno/antimoderno (presiede Stefania Parigi, Università di Roma 3)

Giovanna Maina, Università di Torino e Federico Zecca, Università di Bari

Oltre il paradigma dell’inetto: Ugo Tognazzi tra nevrosi e nuove egemonie

* Victoria Duckett, Deakin University Melbourne

Facing “Barbarella”: models of masculinity between reality and science fiction in the Sixties

* Elena Dagrada, Università di Milano

L’attore e la maschera. Ugo Tognazzi secondo Antonio Pietrangeli

– 11.50 – Eredità di Ugo (presiede Elena Mosconi, Università di Pavia)

Livio Lepratto, Università dell’Aquila

«Le rire subversif» del «maître» della commedia all’italiana. La ricezione critica di Ugo Tognazzi presso la stampa cattolica francese

Alessandro Garavaglia, ricercatore indipendente

In nome del popolo italiano. Un film “minore” come specchio di una carriera

Deborah Toschi, Università di Pavia

Ugo Tognazzi, crepuscolo e resistenza dell’attore

Conclusioni

(light lunch)

*Interventi a distanza

Comitato scientifico – Alberto Anile (Centro Sperimentale Cinematografia); Giulia Carluccio (Università degli Studi di Torino); Jean Gili (Université Paris 1); Giacomo Manzoli (Università degli Studi di Bologna); Francesco Pitassio (Università degli Studi di Udine); Gabriele Rigola (Università degli Studi di Genova); Federica Villa (Università degli Studi di Pavia).

Sedi del convegno

Cinema Filo – piazza Filodrammatici, 4 – Cremona

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali – corso Garibaldi, 178 – Cremona

L’ingresso al convegno e al Cinema Filo è libero fino ad esaurimento posti. Per l’accesso è indispensabile essere in possesso del green pass rafforzato.

I lavori del convegno verranno trasmessi in diretta sul canale youtube del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia

© Riproduzione riservata