Ad aprile Gruppo Casapoint celebrerà i 10 anni di attività. Un momento importante per la realtà immobiliare cremonese, che verrà festeggiato con un grande evento aziendale al Relais Convento, dove il 1º aprile si ritroveranno tutti i dipendenti attuali del Gruppo (un centinaio) e coloro che in passato hanno fatto parte di Casapoint lasciando un’impronta importante per la crescita dell’azienda.

La rete di agenzie immobiliari Casapoint è nata a Cremona nel 2012 e oggi è presente in 7 province tra Lombardia ed Emilia Romagna con 21 uffici, diffusi in modo capillare nei territori di Cremona, Piacenza, Brescia, Lodi, Mantova, Reggio Emilia e Milano. Un’espansione rapida, che non ha messo in discussione il radicamento dell’azienda nel territorio cremonese: la sede centrale, infatti, è rimasta a Cremona.

“Siamo veramente soddisfatti di quanto fatto in questi anni – commenta Paolo Feroldi, presidente di Casapoint -. Siamo cresciuti costantemente, aiutando tante famiglie a realizzare i loro sogni nell’ambito delle compravendite e dell’affitto di case o immobili di altro genere”.

“Il nostro personale, sempre aggiornato sul mondo immobiliare grazie alla Casapoint Academy, una scuola continua interna pensata per dare il meglio ai clienti, è raddoppiato negli ultimi 6 anni, con un exploit negli ultimi 2, nonostante la situazione non semplice dovuta al Covid”, aggiunge Feroldi. “Siamo attenti all’innovazione, con un team interno che si occupa di marketing e digital marketing. Siamo inoltre spesso vicini ai territori in cui operiamo con attività sociali e benefiche. Sono davvero orgoglioso di Casapoint”, conclude il presidente del gruppo.

