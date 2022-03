Si arricchisce di un nuovo nome il carnet del Tanta Robba Festival, in scena nei primi giorni di giugno al parco di Porta Mosa: giovedì 2 giugno andrà in scena Massimo Pericolo, al secolo Alessandro Vanetti, noto rapper 30enne la cui storia è senza dubbio molto particolare. Dopo essere finito in carcere, nel 2014, a seguito dell’operazione antidroga denominata Scialla Semper, nel 2019 ha usato lo stesso nome per intitolare il suo album di debutto, considerato valido dalla critica.

Successivamente ha scritto il singolo Criminali, inciso con i rapper Speranza e Barracano, la prima collaborazione tra i tre, che ha anticipato un tour che li ha visti impegnati per sette date.

Nel 2020 ha collaborato con Mahmood nel singolo Moonlight, mentre nel febbraio 2021 ha pubblicato il singolo Bugie, che anticipava l’uscita del secondo album, Solo tutto, avvenuta il 26 marzo successivo. Sempre nel 2021 il rapper ha pubblicato un libro, intitolato Il signore del bosco.

