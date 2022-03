Sono 288 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In Lombardia i nuovi positivi sono 8.532 su 68.574 tamponi effettuati. Segnalati altri 13 decessi (ieri erano stati 21) per un totale che da inizio pandemia in Lombardia è arrivato a 39.175 vittime. Calano i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 8.677 contagi su 69.352 tamponi.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, i pazienti ricoverati nei reparti d’area medica degli ospedali sono 915 contro i 956 di ieri (41 in meno), mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati 45 pazienti (ieri erano 43), con quattro nuovi ingressi giornalieri.

I dati delle singole province: nella provincia di Milano ci sono stati 2790 casi. Nella provincia di Varese i casi sono stati 924, mentre sono stati 764 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 549, nel Bresciano invece sono stati 1042. Nel Comasco si sono registrati 406 casi, in provincia di Sondrio 125. In provincia di Mantova si sono avuti 430 casi, 346 nella provincia di Lecco e 288 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 88 e infine 469 in provincia di Pavia.

