Con le lancette in avanti di una tacca e l’ora legale che scatta stanotte si allungano le giornate e incomincia di fatto la primavera, che per i cremonesi è sempre stato sinonimo di passeggiate all’aperto e di camminate lungo gli argini di Po. Bel tempo permettendo. Anche oggi – nel primo week end primaverile – gli amanti della natura e dell’aria aperta non hanno tradito l’appuntamento, ancor più atteso viste le temperature ben sopra la media che ci accompagnano in questi giorni.

Ad essere preso d’assalto anche il lungo Po Europa, le canottieri lungo il fiume più popolate che mai e la zona delle colonie padane, location prediletta anche per fare le prime merende e i primi pic nic sul prato. Non è mancato neppure chi ha preferito restare in centro, con i giardini pubblici di piazza Roma meta gettonatissima soprattutto da famiglie e da giovanissimi che hanno voluto godersi in relax i primi veri raggi di sole.

E se oggi si celebra l’Ora della Terra con le luci che per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30,si spegneranno per l’evento voluto dal Wwf per richiamare l’attenzione sull’urgente necessità di intervenire sui cambiamenti climatici, al Nord soprattutto si punta il naso all’insù per guardare alle piogge che per il momento non accennano ad arrivare.

Nel frattempo ci si godono queste giornate di caldo, con il termometro che ha fatto segnare oggi una ventina di gradi. E con l’immagine impressa ancora negli occhi di molti delle prime magnolie in fiore, che hanno invaso di colori anche Cremona. Michela Cotelli

