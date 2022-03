Il 27 marzo 1992, con Decreto del Presidente della Repubblica, è stato istituito il servizio di emergenza territoriale 118. A trent’anni da quella data le società scientifiche, le organizzazioni di volontariato e le associazioni tecnico professionali, hanno voluto celebrare tale anniversario con una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale.

Manifestazioni sono in corso tutta Italia; a Cremona l’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è presente questa mattina alla Messa delle 11 in cattedrale, con benedizione finale dei mezzi di Soccorso. Presente tra gli altri, il responsabile del 118 per la provincia di Cremona, Ugo Rizzi che ha fornito alcune cifre relative agli interventi di soccorso persona, con un vero e proprio record nel 2021 quando sono stati raggiunti i 31mila interventi, contro una media storica di 20mila negli anni precedenti.

