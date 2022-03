Traffico fermo in autostrada nella serata di lunedì, poco dopo le 21, quando in autoarticolato ha improvvisamente preso fuoco nel tratto tra Castelvetro Piacentino e Cremona, all’altezza del ponte sul Po. L’autista, non appena si è reso conto di quanto stava accadendo, ha accostato il mezzo e si è messo in salvo, chiamando tempestivamente i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per domare l’incendio. Durante le operazioni l’autostrada è rimasta bloccata.

